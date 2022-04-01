В Южной Корее столкнулись два военных самолета

В Южной Корее два тренировочных самолета ВВС столкнулись в воздухе. В результате три человека погибли, один ранен. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Инцидент произошел возле деревни Коып провинции Кёнсан-Намдо. Самолеты модели KT1 столкнулись в ходе тренировки и рухнули на рисовое поле. Отмечается, что воздушные суда вылетели с базы ВВС в Сачхоне.
На место вылетели два вертолета и выехали 35 пожарных. На данный момент известно о трех погибших, еще один пилот выжил, но получил тяжелые ранения.
Власти начали расследование причин произошедшего.
Сеул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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