В Южной Корее столкнулись два военных самолета

В Южной Корее два тренировочных самолета ВВС столкнулись в воздухе. В результате три человека погибли, один ранен. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Инцидент произошел возле деревни Коып провинции Кёнсан-Намдо. Самолеты модели KT1 столкнулись в ходе тренировки и рухнули на рисовое поле. Отмечается, что воздушные суда вылетели с базы ВВС в Сачхоне.

На место вылетели два вертолета и выехали 35 пожарных. На данный момент известно о трех погибших, еще один пилот выжил, но получил тяжелые ранения.

Власти начали расследование причин произошедшего.

Сеул, Зоя Осколкова

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