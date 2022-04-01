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Пятница, 1 апреля 2022, 16:38 мск

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В Японии снизили возраст совершеннолетия

Фото: Pixabay

В Японии снизили возраст совершеннолетия до 18 лет. Об этом сообщает Japan Times с ссылкой на министерство юстиции страны.

Ранее японцы считались совершеннолетними по достижении 20 лет. Отныне они смогут на два года раньше заключать юридические сделки, оформлять договоры на кредит и аренду квартиры, а также многое другое, на что прежде требовалось согласие родителей.

По словам министра юстиции Есихисы Фурукавы, данное решение поможет молодым людям раньше осознать всю ответственность своих поступков в качестве членов общества, а также сосредоточить внимание на своих силах и потенциале.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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