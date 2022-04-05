США тайно испытали свою гиперзвуковую ракету

США в середине марта этого года тайно испытали гиперзвуковую ракету HAWC. Однако из-за опасений эскалации отношений с Россией информацию об этом обнародовали только через две недели, сообщает CNN.

Ракета, разработанная компанией Lockheed Martin и оснащенная сверхзвуковым реактивным двигателем, была запущена на Западном побережье с бомбардировщика B-52.

Она летела в пять раз быстрее звука и преодолела около 480 километров. Согласно данным CNN, ракета может преодолеть более 6000 километров в час.

Испытания должны были состояться всего через несколько дней после того, как Россия применила собственные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине для уничтожения складов боеприпасов и тренировочного лагеря наемников в Ивано-Франковской области на юго-западе Украины. Факт пуска ракет был подтвержден через Минобороны РФ, отмечает CNN.

Соединенные Штаты преуменьшают важность использования «Кинжала» Украине. По словам министра обороны Ллойда Остина, Россия не изменила раскладов в мировом военном сообществе. А президент Байден, комментируя новую ракету России, отметил, что она в общем-то обычная, просто ее невозможно остановить.

«Кинжал» – российская гиперзвуковая ракета класса «земля-воздух» с дальностью полета более 2000 километров. Как отмечают американские журналисты, она должна быть быстрее ракеты HAWC, потому что развивает скорость до 12 000 километров в час.

CNN напоминает, что пока США вводят санкции против России, они стараются все же не нагнетать военную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

В пятницу, например, США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III – чтобы избежать неправильного толкования со стороны России.

Вашингтон, Елена Васильева

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