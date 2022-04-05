В Венгрии несколько человек погибли при столкновении поезда с грузовиком

На юге Венгрии произошла железнодорожная авария – поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. По предварительным данным, минимум десять человек пострадали, есть погибшие.

ЧП произошло в городе Миндсент. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути, нарушив правила. Состав врезался в фуру. В этот момент в поезде находились 22 человека, сообщает местный портал Delmagyar.

По последней информации, в результате столкновения семь человек погибли, двое серьезно пострадали, еще восемь человек получили легкие ранения.

На месте аварии работают экстренные службы. Движение поездов в районе происшествия приостановлено.

Будапешт, Зоя Осколкова

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