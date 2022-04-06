В Перу 25 полицейских пострадали в столкновениях с участниками акций против подорожания топлива

Участники протестов в Перу попытались взять штурмом здание конгресса страны. В стычках с митингующими пострадали 25 сотрудников местной полиции, передает радио RPP.
Резкое подорожание топлива, удобрений и продуктов на фоне антироссийских санкций привели к массовым акциям протеста в Перу. В столице страны Лиме митингующие попытались прорваться в здание конгресса. В тот момент президент страны и парламентарии обсуждали с бизнесменами выход из кризиса.
Активисты бросали в полицейских палки, бутылки, но тем удалось выстоять. Митингующих не пропустили в здание, в столице ввели комендантский час.
Напомним, в Шри-Ланке случился жесткий экономический кризис на фоне подорожания энергоносителей. Граждане вышли на акции протеста из-за дефицита топлива, продуктов и постоянных отключений электроснабжения. На фоне акций протеста сменился состав правительства, митингующие потребовали отставки президента страны.
Лима, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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