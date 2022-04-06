Китайский смартфон взорвался во время звонка

В Индии смартфон взорвался в руках пользователя во время звонка. Об этом сообщает портал 91mobiles.

Владелец смартфона OnePlus Nord 2 поделился снимками взорвавшегося гаджета в твиттере. Он сообщил, что не получил серьезных травм, но расплавленный пластик прилип к его ладони и лицу.

Когда мужчина обратился в сервисный центр, то там лишь констатировали факт, что смартфон не подлежит восстановлению. На снимках также видно, что экран гаджета разбит, а рамка сильно повреждена и отсоединена от задней панели.

Пострадавший намерен подать иск в отношении производителя. Отмечается, что это далеко не первый случай в Индии с моделями серии Nord.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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