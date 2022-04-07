На одной из самых защищенных военных баз Британии украли топливо на сотни тысяч фунтов

На военной базе Девонпорт в Англии обнаружили хищение дизельного топлива. Воры успели вывезти и сбыть на черном рынке горючего на 250 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

По данным газеты, кражу обнаружили при выборочной проверке бензовоза, который покидал базу. Выяснилось, что злоумышленники несколько недель воровали дизельное топливо, предназначенное для генераторов на десантном корабле Bulwark ВМС Великобритании.

Большая часть украденного топлива была продана на черном рынке на фоне рекордных цен на бензин из-за антироссийских санкций.

Руководство ВМС организовало расследование произошедшего. Об инциденте уведомили министерство обороны.

По словам депутата Палаты общин английского парламента Люка Полларда, произошедшее «оставляет серьезные вопросы о ситуации в области безопасности на одной из наиболее защищенных морских баз» Великобритании.

Лондон, Зоя Осколкова

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