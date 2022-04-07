На Капитолийском холме лиса искусала 9 человек и стала звездой Твиттера

В Вашингтоне на Капитолийском холме неизвестно откуда появившаяся лиса покусала 9 человек. Среди жертв – обычные прохожие и один госслужащий. Для того, чтобы понять, не было ли животное заражено бешенством, лису пришлось поймать и убить. Как сообщили накануне представители органов здравоохранения Вашингтона, лиса была поймана в зеленых насаждениях Конгресс-Хилла, где расположены Сенат и Палата представителей поздно вечером во вторник. «Лисица, которая вчера укусила девять человек на Капитолийском холме, была схвачена и гуманно усыплена для тестирования на бешенство», – говорится в заявлении представителей здравоохранения Капитолия США для СМИ. Лисица, говорят они, «была взрослой самкой, а ее детеныши были найдены и пойманы утром в среду».

Присутствие этого животного в нескольких шагах от храма американской демократии было встречено с большим юмором в социальных сетях, в частности, в аккаунте в Твиттере, выдающем себя за лисицу. «Ушла, но не забыта», – написал аккаунт CapitolFox в Твиттере после того, как стало известно о смерти лисицы.

Вашингтон, Елена Васильева

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