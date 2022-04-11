В Тунисе погибла 17-летняя участница Олимпиады

В Тунисе в возрасте 17 лет погибла участница Олимпийских игр в Токио в парусном спорте Эйя Гезгез. Причиной смерти стал несчастный случай на тренировке. Об этом сообщает Tunisie Numirique.

Девушка проводила тренировочной заплыв со свой сестрой-близнецом Саррой. Яхта перевернулась из-за сильного ветра. Эйя не смогла выбраться и утонула, ее сестра сумела спастись.

Сестры Гезгез представляли Тунис на летних Олимпийских играх 2021 года. Девушки заняли 21-е место в соревнованиях по парусному спорту в классе «49er FX».

Тунис, Зоя Осколкова

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