Одиннадцать человек погибли в массовых убийствах в Мексике за ночь

Семья с тремя детьми и трое посетителей бара стали жертвами неизвестных, открывших стрельбу в Мексике. Массовые убийства случились в разных частях страны в ночь на 11 апреля.
В муниципалитете Тултепек злоумышленники ворвались в частный дом и расстреляли семью из восьми человек, включая трех детей. Полиция выясняет причину нападения, сообщает портал jornada.com.mx.
В муниципалитете Истапалука вооруженные люди напали на бар и принялись стрелять в посетителей. Три человека погибли на месте, еще семь получили ранения. Состояние пострадавших не уточняется. Полиция подозревает, что к стрельбе могут быть причастны члены наркокартелей.
Мехико, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube