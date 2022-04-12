Одиннадцать человек погибли в массовых убийствах в Мексике за ночь

Семья с тремя детьми и трое посетителей бара стали жертвами неизвестных, открывших стрельбу в Мексике. Массовые убийства случились в разных частях страны в ночь на 11 апреля.

В муниципалитете Тултепек злоумышленники ворвались в частный дом и расстреляли семью из восьми человек, включая трех детей. Полиция выясняет причину нападения, сообщает портал jornada.com.mx.

В муниципалитете Истапалука вооруженные люди напали на бар и принялись стрелять в посетителей. Три человека погибли на месте, еще семь получили ранения. Состояние пострадавших не уточняется. Полиция подозревает, что к стрельбе могут быть причастны члены наркокартелей.

Мехико, Наталья Рязанова

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