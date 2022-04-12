В ЮАР 20 человек стали жертвами наводнения

Порядка 20 человека погибли, еще двое считаются пропавшими без вести в результате наводнений в ЮАР. Поиски пропавших осложняются продолжающимися ливнями, сообщает телеканал eNCA.

Проливные дожди в провинции Квазулу-Наталь и Восточном Кейпе вызвали наводнения и оползни. Сильнее всего затоплены жилые кварталы в северных пригородах порта Дурбан. Многие построенные без фундамента здания повреждены, часть разрушена. Некоторые участки дорог затоплены.

Местные власти оказывают помощь, организуют места временного пребывания жильцов пострадавших домов.

Ливни начались 11 апреля и были такими обильными, что подтопления начались почти сразу. Местные власти сначала сообщали о двух погибших и 10 пропавших без вести.

За шесть недель с конца января по начало марта в южноафриканском регионе бушевали три тропических циклона и два тропических шторма, передает AP. Проливные дожди и наводнения привели к гибели 230 человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Претория, Наталья Рязанова

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