В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека во вторник, 12 апреля, представило отчет с данными о погибших среди мирного населения на Украине в период с 24 февраля, когда началась военная спецопреация.

В докладе ООН говорится о 1892 погибших мирных жителей, в том числе 153 ребенка, и 2558 раненых.

Согласно данным ООН, в Донецкой и Луганской областях убиты 675 мирных жителей, 1282 ранены, из них на территории регионов, контролируемых ДНР и ЛНР, погибли 75 человек. На территория, подконтрольных Украине – 600.



В Киеве, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях по данным ООН погибли 1217 человек, ранены 1276.



«Причиной большей части смертей среди гражданских стало применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары», – говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека.



В сообщении ООН также отмечается, что «точные цифры могут быть значительно выше, поскольку получение данных из мест, где велись ожесточенные бои (например из Изюма, Мариуполя, Попасной и Бородянки), задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения».

Сообщается, также, что по данным ООН на 9 апреля, после начала спецоперации свои дома покинули около 11,4 млн. граждан Украины. Из них более 4,3 млн. уехали из страны, а 7,1 млн. сменили место проживания в ее пределах. Большая часть беженцев – 2,5 млн. направилась в Польшу.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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