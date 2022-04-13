В Шри-Ланке крокодил убил подростка на глазах у друзей

В Шри-Ланке 15-летний мальчик стал жертвой нападения крокодила. Рептилия расправилась с подростком на глазах других детей. Об этом сообщает Daily Mirror.
Трагедия произошла в округе Анурадхапура Северо-Центральной провинции страны. Трое школьников купались в озере Манерува. Когда подростки были в воде, внезапно появился крокодил и утащил одного из детей под воду.
Напуганные мальчики позвали на помощь взрослых, а те обратились в правоохранительные органы.
Сотрудники экстренных служб провели поисково-спасательную операцию, однако тело погибшего удалось обнаружить только на следующее утро.
Коломбо, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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