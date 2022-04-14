Талибы указали на нарушение прав человека американцами в Афганистане

Представитель запрещенного в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид призвал Вашингтон не беспокоиться о соблюдении прав человека в Афганистане. Именно сейчас, когда военные США ушли из страны, можно гарантировать соблюдения гражданских прав и свобод.

«Отчет Госдепартамента США, в котором выражается обеспокоенность относительно прав человека в Афганистане, неверный. Права человека были потеряны в Афганистане, когда американские оккупанты и поддерживающие их убивали по 200 афганцев в сутки, бомбили их дома и преследовали женщин и детей», – написал Муджахид в твиттере.

Представитель талибов напомнил, что во время присутствия американцев в Афганистане в тюрьмах «содержалось до 15 тысяч политических заключенных». «Сейчас ни одного из этих негуманных проявлений нет, а все законные права человека гарантированы. Так что бессмысленно волноваться по этому поводу», – указал Муджахид.

Вашингтон неоднократно выражал озабоченность соблюдением гражданских прав и свобод в Афганистане. Последний подобный призыв прозвучал 12 апреля по итогам переговоров США и Индии.

Кабул, Зоя Осколкова

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