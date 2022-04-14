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NewDayNews.ru

Четверг, 14 апреля 2022, 14:46 мск

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Колумбия вызвалась заменить российское топливо для Европы

Колумбия готова поставлять энергоносители в Европу вместо России, заявил президент страны Иван Дуке. В ближайшее время государство готово нарастить поставки угля, а чуть позже – газа и нефти.

«Колумбия сегодня может увеличить добычу угля. У нас одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их», – сказал глава государства в эфире телеканала CNN.

Дуке также предложил отправлять европейским странам чистый водород в рамках программ по зеленой энергии. Сейчас страна готовится увеличить поставки угля в Германию. Об этом президент Дуке уже договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Напомним, в пятом пакете антироссийских санкций Евросоюз одобрил эмбарго на поставки российского угля в Европу. Страны-члены ЕС так и не смогли договориться о полном отказе от российских энергоносителей.

Богота, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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