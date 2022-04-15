В США на газовом заводе прогремели взрывы

Как минимум два человека пострадали при пожаре и взрывах на газовом заводе около города Хейвен в американском штате Канзас. Все фермы в радиусе двух миль от завода эвакуировали на 72 часа, передает kctv5.com.

Днем 14 апреля на газовом заводе случился пожар. Когда на место прибыли пожарные, случились несколько взрывов. Два человека доставлены в больницу, но медики определили их травмы как легкие.

Власти объявили локальный режим ЧС и закрыли дорогу к заводу, чтобы специальные машины могли быстрее подвозить воду для тушения. Подачу газа перекрыли, но даже утром 15 апреля пожарные продолжали тушить пламя. Два здания на территории завода сильно повреждены, остается риск новых взрывов.

Все, кто проживал в радиусе двух миль от завода, попросили покинуть дома. Предварительное время эвакуации – 72 часа, но власти не гарантируют, что после этого люди смогут вернуться домой.

Хейвен, Наталья Рязанова

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