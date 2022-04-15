В Японии наблюдается рекордное снижения численности населения

В Японии зарегистрировали рекордное падение численности населения с 1950 года. Об этом сообщает министерство по административным делам и коммуникациям страны.

«По состоянию на октябрь прошлого года общая численность населения, включая иностранцев, составляла 125 502 000 человек, что на 644 000 человек меньше, чем в предыдущем году», – говорится в сообщении ведомства.

Население Японии убывает с 2011 года. За это время численность японцев уменьшилась на 2,3 млн человек. При этом темпы сокращения увеличиваются в течение 10 лет подряд.

Одним из факторов демографического кризиса является то, что приток иностранных мигрантов сократился из-за сохраняющихся ограничений на въезд, введенных для борьбы с коронавирусом.

Токио, Зоя Осколкова

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