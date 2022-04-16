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Суббота, 16 апреля 2022, 11:48 мск

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Американка ранила трех полицейских

В американском штате Канзас женщина открыла огонь по полицейским и ранила троих. Ответными выстрелами нарушительницу убили. Об этом сообщает отдел полиции округа Каули.

По данным телеканала KSN, помощники шерифа остановили на шоссе автомобиль, который показался им подозрительным. За рулем находилась женщина, на требование выйти из машины она ответила категорическим отказом.

Тогда правоохранители попытались силой вытащить водительницу из авто, она достала пистолет и открыла огонь. В результате все трое получили ранения. Женщина скончалась от ответных выстрелов.

Пострадавших госпитализировали, состояние двоих из них оценивается как удовлетворительное. Третий получил более серьезные ранения, но врачи считают, что его жизнь вне опасности.

Канзас-Сити, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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