СМИ: Байден намерен избираться на второй президентский срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил поучаствовать в гонке за пост главы Белого дома на выборах, которые должны пройти в 2024 году. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.

По данным газеты, Байден сообщил о намерении баллотироваться на второй срок экс-президенту Бараку Обаме. При этом нынешний глава государства считает, что он единственный, кто способен победить Дональда Трампа, так как уже делал это.

Джо Байден вступил в должность в 78 лет, в случае его победы на выборах в 2024 году его второй срок начнется в возрасте 82 лет.

Ранее телеканал CNN сообщил, что «согласно обобщенному анализу опросов, опубликованному четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США – порядка 41%, а, по данным одного из них, – лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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