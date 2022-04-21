Индия закрыла свои аэропорты для военных самолетов Японии

Индийские власти отказали в приеме японских военно-транспортных самолетов, которые должны были доставить гуманитарный груз Украине. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники.

Японские военные самолеты должны были принять груз в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах для последующей доставки в Польшу и Румынию. Эти действия были согласованы со специализированными органами ООН.

20 апреля в Нью-Дели, где ранее не возражали против такого варианта, ответили твердым отказом. В Токио это официально объясняют недостатком координации. Теперь японцам придется пересматривать весь план отправки грузов для Украины.

Однако в Либерально-демократической партии Японии, по данным агентства, связывают произошедшее с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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