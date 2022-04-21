Парламент Латвии принял резолюцию о «геноциде» России против украинцев

Сейм Латвии на заседании в четверг принял единогласно заявление, в котором назвал действия России на Украине «геноцидом» против украинского народа. По мнению парламентариев, помочь Киеву в «освободительной борьбе» можно только «за счет срочного и резкого расширения поставок оружия и немедленного прекращения импорта ископаемых энергоносителей из России Европейским Союзом».

«В четверг, 21 апреля, сейм единогласно принял заявление, в котором признает, что в настоящее время Россия осуществляет геноцид против украинского народа», – сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Депутаты призвали евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно ввести комплексные санкции против России, усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, единогласная поддержка инициатив, осуждающих военные действия России на Украине, а также принять санкции в отношении Белоруссии как сторонника российской спецоперации.

Парламентарии также призвали страны – члены ЕС «немедленно прекратить импорт российской нефти и газа».

Сегодня сейм также окончательно утвердил поправки к закону о гражданстве, которые разрешают лишать латвийского гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине.

Ранее парламент Латвии объявил 9 мая «днем жертв российской агрессии на Украине». В этот день будут запрещены развлекательные и праздничные мероприятия и салюты.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в защиту мирных жителей народных республик Донбасса от украинской агрессии. Ею целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Рига, Наталья Петрова

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