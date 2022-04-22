Байден не смог произнести фамилию конгрессмена

Президент США Джо Байден в благодарственной речи не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и разрешил называть себя Биден. Выступление главы государства транслировали американские телеканалы.

Американский лидер находился в штате Орегон, где он решил поблагодарить местных представителей конгресса. «Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу...извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден», – сказал президент.

Присутствующие оценили попытку главы государства с помощью шутки выйти из неловкого положения и рассмеялись.

Стоит отметить, что Байден не впервые оказывается в подобной ситуации. Его бывший оппонент на выборах Дональд Трамп считает, что оговорки и неточности, которыми изобилуют публичные выступления президента США, оскорбительны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»