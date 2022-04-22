На авиабазе в США загорелся стратегический бомбардировщик

В США произошел пожар на авиабазе Дайс, загорелся стратегический бомбардировщик. Об этом сообщает Airforce Times.

Видео с места событий опубликовал сотрудник авиабазы. На кадрах полыхает бомбардировщик B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США. Известно, что в этот момент техники проводили плановое обслуживание двигателя воздушного суда.

Сообщается, что при пожаре пострадали два человека. Травмы не очень серьезные, поэтому после получения необходимой медицинской помощи пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

На авиабазе Дайс базируется 7-е бомбардировочное крыло 12-й армии Боевого авиационного командования ВВС США, на вооружении которого стоят стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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