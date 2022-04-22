Британский премьер-министр раскрыл военную тайну

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во всеуслышание рассказал о сведениях, которые представляют собой военную тайну. Такое заявление сделал польский отставной генерал, экс-командующий сухопутными силами Войска Польского Вальдемар Скшипчак.

Ранее Джонсон во время своего визита в Индию сообщил, что украинские военные проходят обучение по использованию переданной им военной техники в Польше и в Великобритании.

«Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании – использованию бронетехники», – сказал британский премьер.

По мнению польского генерала, подобные заявления политика крайне безответственны, так как он, по сути, раскрыл военную тайну, передает портал EADaily.

«Премьер-министр может не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат», – заключил Скшипчак. EADaily

Лондон, Зоя Осколкова

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