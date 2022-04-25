В прошлом году в мире впервые было потрачено на оружие более двух триллионов долларов

В прошлом году во всем мире на вооружение впервые было потрачено два триллиона долларов. Расходы на данное направление выросли на 0,7 процента по сравнению с 2020 годом, а сумма в 2 триллиона долларов была превышена впервые за историю, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, страны всего мира укрепили свои арсеналы вооружений. «В 2021 году расходы на вооружение выросли в седьмой раз подряд до $2,1 трлн. Это самый высокий показатель, который у нас когда-либо был», – рассказал AFP представитель института Диего Лопес да Силва.

Как обычно, больше всего на армию потратили США – 801 миллиард долларов, что на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году. По данным SIPRI, снижение расходов на вооружение США в основном связано с ростом инфляции в США и выводом войск США из Афганистана.

На втором месте Китай с тратами в 293 миллиарда долларов, что на 4,7% больше, чем в прошлом году, за ним следуют Индия (76,6 миллиарда), Великобритания (68,4 миллиарда) и Россия (65,9 миллиарда).

В России расходы на вооружение в прошлом году выросли на 2,9 процента. По словам да Силвы, рост расходов был особенно заметен в конце года. «Это произошло, когда Россия собрала войска у украинской границы перед февральским конфликтом на Украине», – сказал да Силва. По его словам, Россия тратит на оборону 4,1 процента своего ВВП, что «значительно больше, чем в среднем по миру».

Стоимость оружия для Украины выросла на 72 процента после присоединения Крыма к России. Хотя в прошлом году расходы сократились более чем на восемь процентов до 5,9 миллиарда долларов, они по-прежнему составляют 3,2 процента ВВП Украины, сообщает SIPRI.

Москва, Елена Васильева

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