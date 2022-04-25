Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами

В ночь с воскресенья на понедельник из Ливана в направлении северного Израиля была выпущена ракета, что привело к ответному израильскому огню в сторону ливанской территории.

«Ракета была выпущена из Ливана по территории Израиля», – говорится в заявлении израильской армии, там же добавлено, что израильская артиллерия открыла ответный огонь «в направлении точки пуска» снаряда. Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытую местность возле кибуца Мацува на севере Израиля, сообщили в армии, о жертвах не сообщается.

Прошлым летом израильская армия уже вела огонь в сторону Ливана в ответ на ракетные обстрелы его территории, на которые претендует шиитское движение «Хизбалла». До этого последний ракетный обстрел Израиля из Ливана произошел в мае, на фоне конфликта между израильской армией и правящим палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа.

В 2006 году в результате последней крупной конфронтации между Израилем и «Хизбаллой» с ливанской стороны погибло более 1200 человек, в основном мирных жителей, и 160 человек с израильской стороны, в основном солдат.

После различных конфликтов Израиль и Ливан технически остаются в состоянии войны, и Временные силы Организации Объединенных Наций (ВСООНЛ) развернуты на юге Ливана в качестве буфера между двумя странами.

Тель-Авив, Елена Васильева

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