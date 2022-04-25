В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире

В Японии умерла Канэ Танака, которую признали самым пожилым человеком в мире. Женщине исполнилось 119 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.
Канэ Танака родилась в 1903 году. Она пережила две Мировые войны и видела правление пяти императоров.
Последние годы жизни Танака провела в доме престарелых в префектуре Фукуока. По словам близких, больше всего Канэ любила шоколад и газировку.
В 2019 году японку занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты. Кроме того, она установила рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.
Токио, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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