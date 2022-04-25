Байден и пустота. Психиатры рассказали, почему президент США пожимает руки невидимкам

Американский президент Джо Байден уже не в первый раз пожимает руку пустоте – после завершения выступлений он поворачивается и протягивает руку для мужского приветствия кому-то невидимому за своей спиной. Соцсети обсуждают, что бы могли значить странности в поведении главы Белого дома. «Новый День» задал этот вопрос практикующим психиатрам. Их мнения будут приведены на условиях сохранения анонимности.

«Ставить диагнозы дистанционно – дело неблагодарное, но могу сказать, что к ранним признакам деменции относится и забывчивость, и нарушение ориентации в пространстве. Впрочем, точно сказать, что стоит за пожиманием рук пустоте может сказать только специалист во время очного осмотра», – сказал собеседник «Нового Дня».

«Думаю, что у господина Байдена достаточно своих лечащих врачей, которые могут вовремя поставить ему правильный диагноз. Да, он человек пожилой, но однозначно сказать, что его действия – характерный симптом какого-то психоневрологического расстройства, нельзя. Не стоит исключать, что он просто привык к тому, что у него за спиной кто-то стоит и он тянется пожать руку. Может, он просто устал, такое тоже возможно, он все-таки уже в возрасте», – добавил другой специалист.

Москва, Вашингтон, Елена Сычева

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