В канадской армии растет количество националистов, расистов и гомофобов

В Канадской армии нарастают расистские и экстремистские настроения. Согласно отчету, опубликованному в понедельник (25 апреля), число сторонников превосходства белой расы и других воинствующих экстремистских взглядов в канадских вооруженных силах растет «тревожными темпами». Командование армией обвиняется в том, что оно не делает достаточно для борьбы с этой тенденцией.

«Реальность такова, что в нашей армии широко распространен расизм, и мы должны его искоренить», – заявила на пресс-конференции министр обороны Анита Ананд. В докладе также указывается широкое распространение среди канадских военных исламофобии, антисемитизма, расизма в отношении чернокожих и коренных жителей, а также сексизма и гомофобии. Неспособность военных властей бороться с этим экстремизмом «отрицательно сказывается на оперативных возможностях, подрывает благополучие (военнослужащих) и ставит под угрозу безопасность Канады», указывают авторы отчета.

Анита Ананд отметила, что в двух предыдущих федеральных бюджетах было выделено в общей сложности 326,5 млн канадских долларов (238 млн евро) на «изменение культуры в вооруженных силах». Но последователи этих экстремистских идеологий прячутся все лучше и лучше, например, шифруя свои сообщения или общаясь через даркнет, в то время как попытки их искоренить остаются неэффективными.

Онтарио, Елена Васильева

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