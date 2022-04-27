В Индии уволенный сотрудник поджег начальника и сгорел сам

В Индии уволенный мужчина напал на начальника, решив, что лишился работы несправедливо, и погиб сам. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, инцидент произошел в штате Махараштра. 35-летний работник посчитал свое увольнение безосновательным и решил отомстить. Она приобрел горючую жидкость и поджег начальника.

Однако пламя перекинулось на самого поджигателя. Кроме того, на помощь поспешил очевидец, который также пострадал.

В результате сам злоумышленник скончался от ожогов. Его начальник госпитализирован, он находится в критическом состоянии.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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