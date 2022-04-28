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Четверг, 28 апреля 2022, 14:10 мск

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Американец два года получал пособие за брата-близнеца

Фото: Pixabay

В США арестовали мужчину, который два года выдавал себя за своего брата-близнеца и получал повышенные пособия. Об этом сообщает издание Complex.

Брат 64-летнего мужчины участвовал в боевых действиях и мог претендовать на поддержку от государства. От министерства по делам ветеранов ему полагались льготы на коммунальные и медицинские услуги.

Используя поддельные документы, брат военного получал деньги и тратил на собственные нужды. Когда его раскрыли, он признал вину. В общей сложности мужчина присвоил более 63 тысяч долларов. Он заявил, что не один год пользовался личностью брата ради наживы. При этом его близнец живет в другом городе и не подозревает об этом.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Кроме того, он должен вернуть все деньги, которые были ему выплачены.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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