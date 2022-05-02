В Ереване полиция задержала около 200 участников оппозиционных митингов

Полиция задержала 189 участников акций, организованных оппозицией в Ереване. Митингующие перекрыли автомобильное движение на площади Франции.

«На данный момент задержано 189 человек по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции», – рассказал представитель полиции Эдгар Джаноян «Интерфаксу».

Участники акций соорудили баррикады из мусорных баков и скамеек. С их помощью протестующие перекрыли движение по площади Франции, связывающей четыре основных проспекта столицы Армении. Полиция выставила усиленное оцепление у здания правительства в Ереване.

Накануне вечером оппозиционеры объявили о намерении круглосуточно проводить протесты и установили палатки. Основным требованием протестующих стала отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ереван, Наталья Рязанова

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