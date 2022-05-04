Почти половина подростков в Новой Зеландии оказались безграмотны

Массовое тестирование в средних школах Новой Зеландии показало, что почти половина учеников практически безграмотны. Об этом сообщает национальное радио RNZ.
Проверка качества знаний новозеландских школьников дала неутешительные результаты – 40% подростков неграмотны и не умеют считать. Поэтому власти решили реформировать систему оценки в образовательных учреждениях.
«Подростки не используют заглавные буквы и точки, и не знают, сколько минут в часе. Глядя на оценки арифметических способностей, я вижу много проблем в области чтения карт, подсчета цен в зависимости от веса и тому подобное», – сообщил в интервью сотрудник аналитического центра New Zealand Initiative Майкл Джонстон.
По мнению специалиста, это связано с тем, что в обществе не ценится грамотность и образованность.
Веллингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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