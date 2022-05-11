Страны Латинской Америки упростят таможенные процедуры в регионе

Страны Латинской Америки договорились упростить друг для друга таможенные процедуры. Соглашение планируется подписать 19 мая, сообщил замминистра экономики Бразилии Фаусту Виейра Коутинью.

Таможни 11 стран взаимно признают компании с хорошей репутацией и позволят проходить импортно-экспортные процедуры в ускоренном порядке. Ожидается, что авторизованные экономические операторы смогут оформить прибывший самолетом груз за 21 минуту вместо 14 часов, наземным транспортом – за четыре минуты вместо семи часов.

В региональном соглашении будут участвовать Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай, пишет газета Valor Econômico.

По данным издания, Бразилия намерена подписать подобное соглашение с США.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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