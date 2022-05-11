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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 11 мая 2022, 17:28 мск

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Президента Интерпола обвинили в пытках

В отношении главы Интерпола Ахмеда Насера ар-Раиси начато расследование по делу о пытках. Об этом сообщает AFP.

Жалобу на Насера ар-Раиси подали двое граждан Великобритании. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции поручила провести расследование парижскому следственному судье.

Стоит отметить, что главу Интерпола не впервые обвиняют в причастности к пыткам. В январе на него подала жалобу неправительственная организация «Центр по правам человека в странах Персидского залива» по факту бесчеловечного обращения. Среди пострадавших значился правозащитник из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Мансур.

Однако в то время Насер ар-Раиси не проживал по Франции и не подпадал под французскую юрисдикцию. Теперь же он находится на территории страны, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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