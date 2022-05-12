Французов предупредили об опасности от пьяных оленей

Жителей Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей. Животные могут вести себя агрессивно и нанести вред людям. Об этом сообщает UPI.

В Нормандии в полицию стали поступать жалобы на опасных оленей. Животные объелись почек на деревьях и ведут себя неадекватно. Все дело в том, что сахар, содержащийся в растениях, начинает бродить в желудках, проходя процесс ферментации и выделяя алкоголь.

Опьяневшие олени часто выходят на дороги и даже могут нападать на людей. Наибольшую опасность дикие звери представляют для водителей.

Власти призвали местных жителей держаться подальше от животных и не провоцировать их. По словам зоологов, олени придут в норму к концу мая, когда на деревьях распустятся все почки.

Париж, Зоя Осколкова

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