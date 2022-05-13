Японцы выступили за сокращение военных баз США на Окинаве

Жители японского острова Окинава выступают за сокращение площади американских военных баз. Об этом говорится в документе, принятом по случаю отмечаемого 15 мая 50-летия воссоединения Окинавы с Японией.

В 1945 году во время сражения с войсками США погибло почти 200 тысяч японцев, в том числе около 100 тысяч мирных жителей. Затем Окинава находилась под американской оккупацией в течение 27 лет и была, по сути, превращена в ключевой элемент военной инфраструктуры Пентагона.

В настоящее время на острове сосредоточено свыше 70% площади военных баз США в Японии. По данным соцопросов, больше половины местных жителей соглашаются с тем, что американская армия вносит вклад в обеспечение безопасности страны. При этом 83% выступают за сокращение площади военных баз США.

«Правительство Японии должно решить проблему упорядочения и сокращения военных баз США на Окинаве, добиться коренного пересмотра соглашения об их статусе в стране», – заявили власти острова.

Токио, Зоя Осколкова

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