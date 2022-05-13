Скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов

Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян. Ему было 73 года.

Аль Нахайян был вторым президентом ОАЭ, он занимал этот пост с 3 ноября 2004 года, когда сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти. Отмечается, что эмир продолжительное время боролся с болезнью.

Президент ОАЭ считался один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 150 млрд долларов. Кроме государственной должности он курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до 875 млрд долларов.

Дубай, Зоя Осколкова

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