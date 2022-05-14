российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 14 мая 2022, 11:51 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США мужчина открыл огонь по зрителям после матча НБА

В США несколько человек пострадали во время стрельбы после матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в Милуоки (штат Висконсин). Несколько тысяч зрителей собрались, чтобы посмотреть игру между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс». Это был шестой матч первого раунда плей-офф НБА.

В толпе раздались выстрелы, люди бросились спасаться бегством. По разным данным, погибли до трех человек, еще двое пострадали, они госпитализированы.

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу. Его допрашивают, выясняют мотивы совершения преступления. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В США мать убила троих детей, в которых «вселились бесы» / В США ученые впервые вырастили салат в лунной почве / Японцы выступили за сокращение военных баз США на Окинаве / Остервенелая русофобия ведет Запад к разрушению: во Франции возможен первый геотектонический сдвиг / В США несколько самолетов Судного дня были подняты в воздух / Это просто жульничество: экс-«глава» косовского МИД назвал «премьер-министра республики» мошенником / Китайский полковник допустил размещение войск НАТО под Петербургом / «Это такая технология и гигантские деньги»: США как источник бесконечного хаоса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Спорт, США, Убийства,