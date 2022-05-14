В США мужчина открыл огонь по зрителям после матча НБА

В США несколько человек пострадали во время стрельбы после матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в Милуоки (штат Висконсин). Несколько тысяч зрителей собрались, чтобы посмотреть игру между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс». Это был шестой матч первого раунда плей-офф НБА.

В толпе раздались выстрелы, люди бросились спасаться бегством. По разным данным, погибли до трех человек, еще двое пострадали, они госпитализированы.

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу. Его допрашивают, выясняют мотивы совершения преступления. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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