В Таиланде муж 21 год хранил дома труп жены

Житель Таиланда 21 год хранил дома тело покойной жены. Мужчина так сильно любил свою супругу, что не мог смириться с ее смертью. Об этом сообщает портал Asia One.

Жена Чарн Джанвачакал умерла после продолжительной болезни в 2001 году. Сначала муж хотел кремировать тело любимой, но не решился на это и хранил его гробу на протяжении 21 года.

Недавно он осознал, что необходимо упокоить труп и все-таки решился на кремацию. При этом 73-летний Чарн переживал о том, что его накажут, в Таиланде противозаконно хранить тело в доме.

Все процедуры были соблюдены, прах жены мужчина забрал и поставил в отдельную комнату в доме. «Она все еще жива в моих чувствах», – добавил вдовец.

Бангкок, Зоя Осколкова

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