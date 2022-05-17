Экс-министра юстиции Словакии задержали за поддержку спецоперации на Украине

Экс-министр юстиции Словакии и бывший председатель Верховного суда страны Штефан Гарабин задержан словацкой полицией из-за поддержки российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил местный телеканал Markíza.

По данным правоохранителей, Гарабина обвинили в совершении экстремистского правонарушения. После дачи показаний его отпустили из полиции.

В конце февраля экс-глава Минюста Словакии написал в соцсетях, что в связи с событиями на Украине он «поступил бы точно так же, как Путин».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал целями Москвы демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на действия России ввел против нее масштабные санкции.

Братислава, Наталья Петрова

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