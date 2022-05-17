Шотландия собирается вступить в НАТО после обретения независимости

Шотландии следует вступить в НАТО для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Присоединиться к Североатлантическому альянсу Шотландия сможет после обретения независимости. Стерджен подчеркнула, что она знает о положении Шотландии в Северной Европе. По ее словам, российские самолеты и подводные лодки часто приближаются к водам Великобритании.

«Я твердо убеждена в том, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией, членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», – заявила первый министр на мероприятии, организованном Брукингским институтом в США.

Ранее Финляндия и Швеция объявили о принятых решениях вступить в НАТО и подать заявку на членство в альянсе.

Эдинбург, Зоя Осколкова

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