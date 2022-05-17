В Японии бабушка за рулем перепутала педали и протаранила больницу

В Японии автомобиль врезался в здание больницы и пробил стену. Об этом сообщает телеканал NHK.

ДТП произошло в городе Симабара японской префектуры Нагасаки. Утром машина, за рулем которой находилась пожилая женщина, влетела в здание больницы. Автомобиль пробил панорамное окно и въехал в помещение регистратуры.

В результате пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Женщина, которая находилась за рулем, утверждает, что неумышленно совершила аварию, она просто перепутала педали газа и тормоза.

Токио, Зоя Осколкова

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