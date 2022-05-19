В США пять человек пострадали при стрельбе возле университета

В американском штате Филадельфия произошла стрельба возле университета. В результате пять человек получили ранения. Двоих подозреваемых задержали.

По данным местных СМИ, инцидент произошел неподалеку от кампуса Университета Тампл. Нападавшие по неочевидной причине открыли огонь по учащимся.

Пять человек были ранены, из них трое находятся в критическом состоянии. Один из пострадавших получил 14 огнестрельных ранений и остался жив, также в тяжелом состоянии госпитализированы 20-летняя девушка и 59-летний мужчина.

Полицейские задержали двоих подозреваемых. О возможных мотивах злоумышленников не сообщается.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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