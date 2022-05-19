В США упреки в адрес толстых людей хотят приравнять к расизму

Американские медики выступают за отказ от термина «ожирение» в применении к людям с лишним весом. По их словам, это является дискриминацией. Однако общественность считает, что врачам стоит обратить внимание на реальную проблему вместо того, чтобы цепляться к словам.

Специалисты отделения здравоохранения Иллинойского университета в Чикаго предлагают заменить термин «ожирение» на словосочетание «человек с большим телом», так как оно звучит слишком оскорбительно.

Более того, ученые призывают приравнять негативное отношение к людям с нездоровым весом к расизму.

Инициатива не встретила понимания в обществе. Сами американцы указали на то, что медикам стоит взяться за борьбу с реальной проблемой, а не разбираться с этимологией. Так в США от проблем с лишним весом страдают около 40% граждан.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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