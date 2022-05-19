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Четверг, 19 мая 2022, 15:47 мск

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На пляже в США юношу насмерть придавило песком в выкопанной им яме

Фото: Pixabay

В США 18-летний юноша погиб от травм, полученных на пляже. Его завалило песком в яме, которую он сам и выкопал. Об этом сообщает Complex.

Семья приехала из другого города на побережье возле Сивью-роуд, чтоб провести время у моря. Брат и сестра целый день вместе копали большую яму. В какой-то момент стены обвалились и песок обрушился на находящихся на дне ямы людей.

Девочке удалось выбраться. Очевидцы вызвали скорую помощь и спасателей. Тело парня извлекли из-под завалов, однако прибывшие на место медики констатировали смерть.

Полиция проводит расследование произошедшего. Местные власти выпустили обращение с просьбой соблюдать технику безопасности на пляже.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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