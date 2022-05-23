Британский военный выжил после падения с высоты 250 метров

В Великобритании военный выжил после того, как упал с высоты около 250 метров. У солдата возникли проблемы с парашютом. Об этом сообщает Wales Online.

Капрал британских королевских ВВС Роб Бадген совершал групповой прыжок с высоты 3,6 км. Его напарник не рассчитал траекторию и врезался в Бадгена. В результате военнослужащий потерял сознание в воздухе, а стропы его парашюта спутались.

Бадген не смог отстегнуть основной парашют и врезался в землю на скорости более 80 км/ч. При этом у капрала была сломана шея, но ему удалось выжить.

По мнению специалистов, военному повезло приземлиться на песок, который смягчил удар и не позволил получить смертельные травмы.

Лондон, Зоя Осколкова

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