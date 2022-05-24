В Индонезии бывший чиновник держал в рабстве десятки людей

В Индонезии во время обыска в резиденции бывшего главы округа Лангкат Тербита Ренканы обнаружили людей, которых держали в рабстве. Власти подозревают в причастности нескольких военных.

Чиновник был арестован в январе по подозрению во взяточничестве. Тогда же правоохранители обнаружили невольников. В Национальную комиссию по правам человека предоставлен отчет об этом инциденте, сообщает Ucanews.

Согласно документу, в камере с железной решеткой в провинции Северная Суматра содержались не менее 40 наркозависимых людей, проходящих реабилитацию. Их заставляли работать без оплаты и отдыха на пальмовой плантации Тербита около 10 лет.

Командующий индонезийской армией Мухаммад Перкас заявил, что намерен добиться наказания для всех причастных к этому делу военных. Подозреваемыми проходят десять солдат, в случае если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Джакарта, Зоя Осколкова

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