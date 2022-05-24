Засидевшегося с телефоном в туалете жителя Малайзии укусил питон

В Малайзии питон спрятался в унитазе и укусил мужчину, который слишком долго сидел в туалете, играя в мобильном телефоне. Об этом сообщает Asia One.

Инцидент произошел в городе Селаянг. 28-летний местный житель сидел на унитазе, когда почувствовал сильную боль в ягодице, он встал и увидел, что сзади к нему прицепилась змея. Мужчина быстро схватил пресмыкающееся и кинул в стену.

Прибывшие на вызов спасатели обработали рану и поставили пострадавшему укол от столбняка. Змея оказалась неядовитой.

Сам мужчина потом признался, что в течение двух недель боялся ходить в туалет, опасаясь, что может вновь стать жертвой нападения питона.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»