В Японии задержали американца, напавшего на рекламный щит магазина русских товаров

В Японии задержали 53-летнего гражданина США, который повредил рекламный стенд магазина русских товаров. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным японских СМИ, инцидент произошел еще 28 февраля в Токио. Американец разгромил рекламный стенд магазина «Красная площадь». Мужчине предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.

Правоохранители на уточняют мотивов поступка гражданина США. Отмечается, что это первый случай публичного выражения неприязни к объектам русской культуры на территории Японии с начала спецоперации на Украине.

Токио, Зоя Осколкова

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