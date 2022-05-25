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NewDayNews.ru

Среда, 25 мая 2022, 09:53 мск

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В Японии задержали американца, напавшего на рекламный щит магазина русских товаров

В Японии задержали 53-летнего гражданина США, который повредил рекламный стенд магазина русских товаров. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным японских СМИ, инцидент произошел еще 28 февраля в Токио. Американец разгромил рекламный стенд магазина «Красная площадь». Мужчине предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.

Правоохранители на уточняют мотивов поступка гражданина США. Отмечается, что это первый случай публичного выражения неприязни к объектам русской культуры на территории Японии с начала спецоперации на Украине.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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